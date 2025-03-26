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26 марта, 11:30

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Собянин: учреждения культуры Москвы за год посетили 235 млн раз

Собянин: учреждения культуры Москвы за год посетили 235 млн раз

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Сергей Собянин сообщил, что столичные учреждения культуры в прошлом году посетили 235 миллионов раз. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, подчеркнув, что Москва продолжает развиваться как ведущий культурный центр страны.

Особое внимание уделяется кинематографу: только в Московском кинокластере в прошлом году было снято 120 проектов, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Эти результаты стали возможны благодаря реализации программы "Москва – город кино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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