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Новости

25 октября, 16:35

Новости

Новости часа: дефицит кадров в Москве может достигнуть 1 миллиона человек к 2030 году

Новости часа: дефицит кадров в Москве может достигнуть 1 миллиона человек к 2030 году

Собянин: стоимость жилья по реновации в 1,5 раза выше ветхого

Новости часа: МЦД начнут прокладывать в регионы в 2025 году

Собянин рассказал о планах введения электронных удостоверений для иностранцев

Собянин: дефицит кадров в Москве к 2030 году может достигнуть 1 млн человек

Новости часа: шок-центры Москвы помогают спасти жизни пациентов с острым инфарктом

Собянин: шок-центры помогают в спасении жизни пациентов с острым инфарктом

Собянин: шок-центры помогают в спасении жизни пациентов с острым инфарктом

Новости часа: Собянин сообщил о продлении нулевого транспортного налога на электромобили

Собянин: МЦД стали драйвером роста пассажиропотока общественного транспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дефицит кадров в Москве к 2030 году может достигнуть 1 миллиона человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 600 тысяч квадратных метров жилья передали под заселение по реновации с начала года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По прогнозам синоптиков, тучи над Москвой разойдутся в субботу, 26 октября, из-за антициклона.

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