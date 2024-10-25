Новости часа: дефицит кадров в Москве может достигнуть 1 миллиона человек к 2030 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дефицит кадров в Москве к 2030 году может достигнуть 1 миллиона человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 600 тысяч квадратных метров жилья передали под заселение по реновации с начала года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По прогнозам синоптиков, тучи над Москвой разойдутся в субботу, 26 октября, из-за антициклона.