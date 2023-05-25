Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию метро "Университет Дружбы Народов" откроют вместе с первым участком Троицкой линии в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дождь в Москве будет идти до 16:00. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства.

Другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию. Об этом заявили в Минпромторге РФ.