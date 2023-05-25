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Общество

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Собянин: станция метро "Университет дружбы народов" будет построена в 2024 году

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Новости часа: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Собянин: ежедневно по МЦК в среднем совершается свыше 540 тысяч поездок

Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" в столице

Собянин сообщил, что Москва стала победителем премии Annual Investment Meeting

"Мой район. Навигатор": благоустройство Цветного бульвара продолжается в Москве

Собянин: выручка компаний креативной сферы в Москве за три года выросла почти в 1,5 раза

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке столичных предпринимателей в креативной сфере

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию метро "Университет Дружбы Народов" откроют вместе с первым участком Троицкой линии в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дождь в Москве будет идти до 16:00. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства.

Другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию. Об этом заявили в Минпромторге РФ.

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