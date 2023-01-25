Новости часа: все компании-резиденты кластера "Ломоносов" приступят к работе в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все компании-резиденты кластера "Ломоносов" приступят к работе в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Производители РФ могут представить аналог в случае ухода поставщика платежных терминалов. Об этом рассказали в Минпромторге.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически исключил бесполетную зону над Украиной или отправку войск НАТО. Ранее стало известно, что Германия приняла решение передать Украине 14 танков Leopard.