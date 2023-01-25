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Новости

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Политика

Новости часа: все компании-резиденты кластера "Ломоносов" приступят к работе в 2023 году

Новости часа: все компании-резиденты кластера "Ломоносов" приступят к работе в 2023 году

Новые владельцы сети ресторанов начали менять вывески KFC на Rostic’s в Москве

Столичные вывески KFC начали менять на Rostic's

В Москве начали менять вывески ресторанов KFC на Rostic’s

Новости часа: Песков оценил идею расширить льготы мобилизованных на участников ЧВК

Новости часа: Песков оценил ситуацию с возможными поставками немецких танков Украине

Сеть KFC начала менять вывески ресторанов на Rostic’s в Москве

Новости часа: магазины Zara откроются под новым названием через 10 дней

"Актуальный репортаж": магазины Zara откроют под новым названием через 10 дней

Новый владелец KFC в РФ подал заявку на товарный знак Rostic's

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все компании-резиденты кластера "Ломоносов" приступят к работе в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Производители РФ могут представить аналог в случае ухода поставщика платежных терминалов. Об этом рассказали в Минпромторге.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически исключил бесполетную зону над Украиной или отправку войск НАТО. Ранее стало известно, что Германия приняла решение передать Украине 14 танков Leopard.

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