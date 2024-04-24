Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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24 апреля, 22:00

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Собянин: Москва вносит огромный вклад в технологический суверенитет страны

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24 апреля мэр Москвы побывал на производстве НПП "Спецкабель", где начали изготавливать новый сверхтонкий кабель, и пообщался с персоналом. Сергей Собянин отметил, что предприятие обеспечивает отечественные компании импортозамещающей продукцией в ряде отраслей, в том числе космической, атомной и транспортной.

В прошлом году завод выпустил 39 тысяч километров кабелей. Это всего на тысячу километров меньше, чем длинна экватора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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