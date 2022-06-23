Собянин одобрил четыре проекта создания рабочих мест на территории Москвы

В Москве появится еще около 3,5 тысячи рабочих мест. 23 июня Сергей Собянин одобрил четыре новых проекта.

Инвесторы построят два торговых центра, многофункциональный центр и офисно-деловое здание. ТЦ появятся на Элеваторной улице и Очаковском шоссе. Многофункциональный центр – в селе Остафьево, а в Захаркове откроют офисное здание. Общая площадь составит около 55 тысяч квадратов.

Программу стимулирования создания рабочих мест утвердили еще в 2019 году. Инвесторы получают льготы за строительство офисных, промышленных объектов, а также зданий для развития образования, науки, здравоохранения и спорта. Программа, по задумке, поможет обеспечить сбалансированную застройку новых районов.

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