Новости последнего часа: Собянин заявил, что еще 3,5 тыс рабочих мест создадут в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 3,5 тысячи рабочих мест создадут в Москве в рамках новых проектов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Путепровод через МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе готов наполовину. Как сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, строители провели технический пуск движения по правой стороне в область, демонтировали левую сторону путепровода и приступили к ее реконструкции.

Средние ставки по вкладам в России летом упадут до 6–8%. Об этом заявили в ВТБ.