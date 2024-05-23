23 мая, 13:15Новости
Собянин подписал документы об увеличении гранта на тестирование инноваций в Москве
Максимальный размер гранта на тестирование инноваций в Москве увеличили вдвое. Такое решение принял Сергей Собянин, документы уже подписаны. Участники межотраслевых кластеров теперь смогут получить до четырех миллионов рублей в течение одного финансового года.
Программу пилотного тестирования инноваций запустили в городе в 2020 году. С ее помощью высокотехнологичные компании проводят испытания продуктов в максимально приближенных к реальным условиям.
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