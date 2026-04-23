23 апреля, 14:45Мэр Москвы
Мэр Москвы рассказал о развитии Симоновской и Крутицкой набережных
На Крутицкой и Симоновской набережных построят около 6 километров дорог. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Симоновскую набережную продлят до Третьего транспортного кольца. Новая дорога будет иметь по 2–3 полосы в каждом направлении.
Сейчас продолжаются работы по берегоукреплению Крутицкой набережной. Потом специалисты приступят к реконструкции дороги на участке от Новоспасского моста до Симоновской набережной. В результате сформируется единый маршрут от Таганского района до района Печатники.
