Собянин открыл комплекс концерна "Калашников" в "Технополисе "Москва"

Сергей Собянин открыл производственный комплекс концерна "Калашников", который находится в особой экономической зоне "Технополис "Москва" в Печатниках. На предприятии будет создано более тысячи рабочих мест.

Архитектурная концепция здания воплотила ряд передовых технических решений. Например, здание сделали большепролетным – без внутренних колонн, чтобы внутри можно было размещать оборудование любого размера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.