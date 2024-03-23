Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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23 марта, 00:00

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Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных

Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ "Крокус-Сити"

Собянин: московские власти окажут помощь пострадавшим в Крокус-Сити

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ "Крокус-Сити"

Собянин: московские власти окажут помощь пострадавшим в Крокус-Сити

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Мэр Москвы принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Также Сергей Собянин сообщил, что московские власти окажут помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле".

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити
Холл", где открыла стрельбу по гражданским лицам. После этого в здании начался пожар. СК РФ возбудил дело о теракте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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