Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных

Мэр Москвы принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Также Сергей Собянин сообщил, что московские власти окажут помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле".

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити

Холл", где открыла стрельбу по гражданским лицам. После этого в здании начался пожар. СК РФ возбудил дело о теракте.

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