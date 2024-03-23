23 марта, 00:00Новости
Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных
Мэр Москвы принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Также Сергей Собянин сообщил, что московские власти окажут помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле".
Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити
Холл", где открыла стрельбу по гражданским лицам. После этого в здании начался пожар. СК РФ возбудил дело о теракте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.