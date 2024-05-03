В Москве арестованы еще два фигуранта по делу экс-главы "Гостеха" Демченко

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Суд в Москве отправил в СИЗО генерального директора ООО "РСВ" Антона Аникина и менеджера ООО "Клевер" Артема Прошко, их компании выступали подрядчиками при создании платформы "Горизонт". Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Новые фигуранты были арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего директора проекта "Гостех" Ярослава Демченко, которого следствие считает похитившим свыше 38 миллионов рублей, выделенных на создание платформы управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт".

Правоохранители считают Прошко и Аникина причастными к совершению хищения.

"Столичный суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу", – указано в сообщении.

Ранее стало известно, что бывшего сотрудника бюро специальных технических мероприятий МВД Георгия Сатюкова обвиняют в получении рекордной взятки, сумма которой составила 5 миллиардов рублей. По данным СМИ, на Сатюкова и его близких зарегистрированы крупные объекты недвижимости, в частности в высочайшем сооружении на Земле – башне "Бурдж-Халифа" в Дубае.

