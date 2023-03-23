Собянин отметил активное развитие инфраструктуры столичного района Измайлово

Сергей Собянин осмотрел после завершения строительства спорткомплекс с бассейном в столичном районе Измайлово. В нем разместится Училище олимпийского резерва № 1.

Спорткомплекс возвели на месте бывшего гимнастического зала Московского училища олимпийского резерва № 1 на 16-й Парковой улице. Он представляет из себя трехэтажное здание, в котором предусмотрены помещения для занятий художественной гимнастикой и хореографией.

Общаясь с журналистами, мэр столицы затронул и тему реновации. По его словам, реализация программы в Измайлове идет с опережением запланированных сроков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.