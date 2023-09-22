Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил ускорить строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Соответствующее поручение он дал на первом после вступления в должность мэра заседании президиума правительства Москвы.

Супертеплая погода ждет москвичей в выходные, 23–24 сентября. По словам научный руководитель Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, будет 25–26 градусов.

В Москве начался час пик. ЦОДД рекомендовал выезжать за город лучше после 19:00.