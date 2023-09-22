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Новости

22 сентября, 17:30

Общество

Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Новости часа: Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза

Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Новости часа: Собянин рассказал, сколько домов передали под заселение по реновации

Собянин: с начала года передали под заселение 29 домов по программе реновации

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 55 спортивных объектов в столице

Новости часа: Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил ускорить строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Соответствующее поручение он дал на первом после вступления в должность мэра заседании президиума правительства Москвы.

Супертеплая погода ждет москвичей в выходные, 23–24 сентября. По словам научный руководитель Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, будет 25–26 градусов.

В Москве начался час пик. ЦОДД рекомендовал выезжать за город лучше после 19:00.

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