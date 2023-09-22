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Новости

22 сентября, 15:30

Город

Новости часа: Собянин рассказал, сколько домов передали под заселение по реновации

Новости часа: Собянин рассказал, сколько домов передали под заселение по реновации

Собянин: с начала года передали под заселение 29 домов по программе реновации

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 55 спортивных объектов в столице

Новости часа: Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на северо-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 29 домов передали под заселение по программе реновации с начала 2023 года, сообщил Сергей Собянин. Более 43,6 тысячи семей переехали в новое жилье по программе.

В Москве закончили благоустройство улицы Коломникова и территории у культурного центра "Москвич". Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы Петр Бирюков.

До 7 баллов обещают вечером на дорогах столицы в пятницу, 22 сентября. Это данные ЦОДД.

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