22 сентября, 15:30Город
Новости часа: Собянин рассказал, сколько домов передали под заселение по реновации
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 29 домов передали под заселение по программе реновации с начала 2023 года, сообщил Сергей Собянин. Более 43,6 тысячи семей переехали в новое жилье по программе.
В Москве закончили благоустройство улицы Коломникова и территории у культурного центра "Москвич". Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы Петр Бирюков.
До 7 баллов обещают вечером на дорогах столицы в пятницу, 22 сентября. Это данные ЦОДД.