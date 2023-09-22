Новости часа: Собянин рассказал, сколько домов передали под заселение по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 29 домов передали под заселение по программе реновации с начала 2023 года, сообщил Сергей Собянин. Более 43,6 тысячи семей переехали в новое жилье по программе.

В Москве закончили благоустройство улицы Коломникова и территории у культурного центра "Москвич". Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы Петр Бирюков.

До 7 баллов обещают вечером на дорогах столицы в пятницу, 22 сентября. Это данные ЦОДД.