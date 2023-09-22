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22 сентября, 14:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 55 спортивных объектов в столице

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 55 спортивных объектов в столице

Новости часа: Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на северо-востоке Москвы

Собянин поручил провести капремонт 55 спортобъектов до конца 2026 года

Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 55 спортивных объектов отремонтируют в Москве за 2 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Капитальный ремонт Ленинградского путепровода на пересечении с МКАД закончат в декабре. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.

Победители акции #ВыбираемВместе могут активировать коды до 25 сентября включительно. Об этом рассказали организаторы акции.

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