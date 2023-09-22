Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 55 спортивных объектов в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 55 спортивных объектов отремонтируют в Москве за 2 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Капитальный ремонт Ленинградского путепровода на пересечении с МКАД закончат в декабре. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.

Победители акции #ВыбираемВместе могут активировать коды до 25 сентября включительно. Об этом рассказали организаторы акции.