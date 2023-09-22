Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на северо-востоке Москвы

В столице теперь можно встретить героев поэмы "Москва – Петушки". Их скульптуры появились в тематическом сквере в Марьиной Роще. Итогами масштабного благоустройства на северо-востоке столицы поделился Сергей Собянин в своем блоге.

Как отметил мэр, большие работы также провели в парке "Долгие пруды". Там обустроили инфраструктуру для спокойного и активного отдыха, сохранив при этом экологический баланс.

В Тенистом проезде теперь есть новое футбольное поле с искусственным газоном. Целый спортивный кластер появился у Ростокинского акведука, а в сквере в районе Изумрудной улицы – удобная площадка для выгула собак.

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