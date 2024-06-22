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22 июня, 08:30

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Сергей Собянин рассказал о строительстве поликлиник по новому стандарту

Сергей Собянин рассказал о строительстве поликлиник по новому стандарту

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В этом году начали принимать пациентов три новые городские поликлиники: детская на Лебедянской улице и две детско-взрослых – на Ленской и Автозаводской улицах. Новые медучреждения строятся по новому московскому стандарту, сообщил Сергей Собянин.

Он предусматривает максимальный комфорт для пациентов, включая достаточное количество врачей самых востребованных специальностей, современное высокотехнологичное оборудование, а также удобное расположение кабинетов, зонирование помещений и все условия для комфорта маломобильных граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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