Сергей Собянин рассказал о строительстве поликлиник по новому стандарту

В этом году начали принимать пациентов три новые городские поликлиники: детская на Лебедянской улице и две детско-взрослых – на Ленской и Автозаводской улицах. Новые медучреждения строятся по новому московскому стандарту, сообщил Сергей Собянин.

Он предусматривает максимальный комфорт для пациентов, включая достаточное количество врачей самых востребованных специальностей, современное высокотехнологичное оборудование, а также удобное расположение кабинетов, зонирование помещений и все условия для комфорта маломобильных граждан.

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