Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 10:45

Мэр Москвы

Собянин: Москва признана лидером среди регионов России по уровню развития ГЧП

Собянин: Москва признана лидером среди регионов России по уровню развития ГЧП

Сергей Собянин: утверждена программа проекта "Лето в Москве" на 2025 год

Сергей Собянин представил программу проекта "Лето в Москве"

Собянин: еще один БПЛА сбит силами ПВО Минобороны на подлете к Москве

Собянин открыл один из крупнейших комплексов по обслуживанию поездов метро

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки БПЛА, летевших на Москву

Собянин: на Замоскворецкую линию метро вышли еще 10 поездов "Москва-2024"

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Собянин открыл электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Собянин открыл один из крупнейших комплексов по обслуживанию поездов метро

По данным Минэкономразвития, Москва лидирует среди российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). На оценку влияют результаты реализации проектов региона с частным бизнесом, а также открытость органов власти. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По итогам 2024 года инвестиции в основной капитал Москвы превысили 8 триллионов рублей, что более чем на 4% больше, чем годом ранее. Власти столицы заключили 10 концессионных соглашений. Крупнейшие из них – строительство школы "Сколка" на 825 учеников, строительство дорог, предприятий и проекты в области здравоохранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика