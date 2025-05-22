Собянин: Москва признана лидером среди регионов России по уровню развития ГЧП

По данным Минэкономразвития, Москва лидирует среди российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). На оценку влияют результаты реализации проектов региона с частным бизнесом, а также открытость органов власти. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По итогам 2024 года инвестиции в основной капитал Москвы превысили 8 триллионов рублей, что более чем на 4% больше, чем годом ранее. Власти столицы заключили 10 концессионных соглашений. Крупнейшие из них – строительство школы "Сколка" на 825 учеников, строительство дорог, предприятий и проекты в области здравоохранения.

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