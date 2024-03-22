Новости часа: Собянин рассказал о строящихся съездах с Шелепихинского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К августу на Шелепихинском шоссе достроят проезд у дома № 1 и съезды на соседние улицы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Врачи флагмана больницы Вересаева спасли пациента, у которого остановилось сердце на полтора часа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Около 70 новых граффити появилось в Москве за год. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.