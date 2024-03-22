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Новости

22 марта, 15:00

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся съездах с Шелепихинского шоссе

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся съездах с Шелепихинского шоссе

Собянин сообщил о завершении строительства путепровода над Шмитовским проездом

Новости часа: Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

Новости часа: Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

Новости часа: мэр Москвы рассказал о планах развития сети летних бассейнов

Собянин сообщил о завершении строительства путепровода над Шмитовским проездом

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Собянин пригласил студентов Сеченовского университета на работу в клиники столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К августу на Шелепихинском шоссе достроят проезд у дома № 1 и съезды на соседние улицы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Врачи флагмана больницы Вересаева спасли пациента, у которого остановилось сердце на полтора часа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Около 70 новых граффити появилось в Москве за год. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

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