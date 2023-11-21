Мэр Москвы рассказал о программе реновации в Нагатинском Затоне

Жители восьми старых пятиэтажек в Нагатинском Затоне переехали в новые дома или готовятся к новоселью. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Недавно в столичном районе ввели в эксплуатацию новостройку на Судостроительной улице. Построенный по программе реновации новый дом на 110 квартир имеет подземную парковку, а также благоустроенный двор с детской и спортивной площадками. Четыре квартиры в новостройке предназначены для маломобильных жильцов.

Нагатинский Затон стал одним из первых районов, где стартовала программа реновации. В нее включены 54 жилых дома, в которых живут больше 13 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.