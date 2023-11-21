Суда речного маршрута Киевский – Сердце Столицы выполнили около 10 тыс рейсов с открытия

Суда первого регулярного речного маршрута Киевский – Сердце Столицы выполнили около 10 тысяч рейсов с момента открытия. Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, электросуда пользуются большой популярностью у москвичей и туристов.

Пассажиры за 5 месяцев уже совершили 300 тысяч поездок по данному маршруту. Он проложен от Киевского причала до Шелепихинской набережной. Электросуда курсируют круглогодично. Оплачивать проезд можно любым привычным способом – "Тройкой", банковской картой, а также транспортными абонементами.