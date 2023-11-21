Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Более 725 миллионов поездок совершили москвичи на МЦД за четыре года. Как напомнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, первые две линии наземного метро были открыты в ноябре 2019 года.

В 2023 году заработали МЦД-3 и МЦД-4. С их запуском у горожан появились еще 74 станции и новые прямые маршруты с бесплатными пересадками на МЦК, метро и другие диаметры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.