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21 ноября, 08:00

Транспорт

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

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Более 725 миллионов поездок совершили москвичи на МЦД за четыре года. Как напомнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, первые две линии наземного метро были открыты в ноябре 2019 года.

В 2023 году заработали МЦД-3 и МЦД-4. С их запуском у горожан появились еще 74 станции и новые прямые маршруты с бесплатными пересадками на МЦК, метро и другие диаметры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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