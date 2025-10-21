Собянин рассказал, какие дороги и мосты построят в Москве за три года

За три года в Москве построят почти 284 километра новых дорог, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Среди ключевых объектов– пешеходный мост через Москву-реку, соединяющий Мнёвниковскую пойму и Филевский парк, а также новые эстакады и многоуровневые развязки.

Также будет продлен Московский скоростной диаметр (МСД) вдоль Каспийской улицы до Павелецкого направления железной дороги. Эти проекты станут частью масштабного транспортного обновления, включающего развитие метро, центральных диаметров, электробусов и трамваев, в том числе беспилотных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.