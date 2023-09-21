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Новости

21 сентября, 13:30

Происшествия

Новости часа: Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

Новости часа: Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

Собянин: завершили основные работы по комплексному благоустройству дворов

Новости часа: Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в Бирюлеве Восточном

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Новости часа: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Собянин: в Бирюлеве Восточном построят школу, детский сад и поликлинику

Собянин принял решение о комплексном развитии трех городских территорий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин распорядился увеличить масштабы благоустройства по программе "Мой район". Мэр столицы поставил задачу обновить крупные городские парки.

Порядка 27 гектаров парков и мест отдыха создадут на западе Москвы. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы Андрей Бочкарев.

В столичной Щербинке в недостроенном здании горят покрышки и картон. Об этом заявили в МЧС.

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