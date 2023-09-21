Новости часа: Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин распорядился увеличить масштабы благоустройства по программе "Мой район". Мэр столицы поставил задачу обновить крупные городские парки.

Порядка 27 гектаров парков и мест отдыха создадут на западе Москвы. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы Андрей Бочкарев.

В столичной Щербинке в недостроенном здании горят покрышки и картон. Об этом заявили в МЧС.