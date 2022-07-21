Центр керлинга в Мнёвниковской пойме построят в 2024 году – Собянин

В Мнёвниковской пойме появится Центр керлинга. Такое решение принял Сергей Собянин.

Комплекс площадью 12,5 тысячи квадратных метров планируют возвести до конца 2024 года. Там будет тренировочная база сборных команд. В городе этим видом спорта занимаются больше 7,5 тысячи человек. Научиться профессионально играть в керлинг можно в трех учреждениях Москомспорта: спортивная школа № 10, столичная академия зимних видов спорта и спортивная школа олимпийского резерва "Москвич".

Кроме того, работают частные секции. При этом в городе есть лишь пять крытых площадок для игры, что явно недостаточно с учетом растущей популярности керлинга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.