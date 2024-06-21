Новости часа: более 100 детских садов планируется построить в столице в ближайшие три года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 детских садов планируется построить в столице в ближайшие три года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще три конечные станции автобусов и электробусов построили в Москве, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу" возобновили работу после шторма. Фестивальные площадки были закрыты 20 июня из-за непогоды