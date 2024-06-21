Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 16:45

Новости

Новости часа: более 100 детских садов планируется построить в столице в ближайшие три года

Новости часа: более 100 детских садов планируется построить в столице в ближайшие три года

Новости часа: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью 2024 года

Собянин: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Новости мира: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Собянин: проведен технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: в Москве внедрено более 90 программ допобразования для врачей

Собянин: в Москве внедрено более 90 программ допобразования для врачей

Новости часа: 40% действующих отечественных патентов принадлежат московским предприятиям

Собянин: 40% действующих отечественных патентов приходится на Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 детских садов планируется построить в столице в ближайшие три года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще три конечные станции автобусов и электробусов построили в Москве, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу" возобновили работу после шторма. Фестивальные площадки были закрыты 20 июня из-за непогоды

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортфестиваливидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика