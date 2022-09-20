Собянин объявил об организации взаимодействия Минобороны и Миграционного центра "Сахарово"

Центр по взаимодействию Минобороны РФ и иностранцев появится в Сахарове. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что Государственная дума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о военной службе в Вооруженных силах России, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград.

В ближайшее время на базе миграционного центра "Сахарово" создадут все условия для поступления на военную службу иностранцев, а заключение контрактов будет максимально удобным.

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