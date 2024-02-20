Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

Москва поставила в приоритет до 2030 года развитие рельсового транспорта и сети высокоскоростных магистралей. В городе также будут открыты еще три линии метро и почти десять станций МЦД. Кроме того, поезда из столицы до крупнейших городов центральной России начнут ходить в шесть раз чаще.

По словам Сергея Собянина, в Москве удалось превратить городской транспорт в предсказуемый, доступный, комфортный и безопасный.

Что еще входит в транспортную программу развития? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.