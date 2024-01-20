20 января, 16:30Новости
Собянин рассказал о комплексной реконструкции двух газопроводов-дюкеров
В столице завершили больше половины работ по реконструкции Голутвинского и Щукинского газопроводов-дюкеров. Об этом рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра столицы, Голутвинский газопровод-дюкер обеспечивает газом ГЭС-1 имени П.Г. Смидовича – одного из крупнейших московских потребителей. Специалисты прокладывают газопровод под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными.
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