Сергей Собянин: семь инновационных колледжей будет построено в Москве

Семь новых инновационных колледжей построят в Москве. Также в ближайшие два года в действующих учебных заведениях полностью обновят образовательные программы. О планах по модернизации среднего профобразования рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, в столице расширят использование возможностей "Московской электронной школы", обновят и создадут порядка 600 учебных мастерских и лабораторий. Их оснастят современным оборудованием. Такую модернизацию провели за последние три года в 1,5 тысячи учебных лабораторий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.