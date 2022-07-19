Собянин представил планы развития районов Люблино и Марьино

Новые парки, социальные объекты и станции метро появятся в Марьине и Люблине. О планах развития этих территорий рассказал Сергей Собянин.

Районы Марьино и Люблино переходят один в другой, имеют несколько общих улиц, поэтому и обустраивать их решено по единой программе. Основными проблемами местные жители называют экологию и транспортную доступность. Специалисты провели модернизацию Курьяновских очистных сооружений и воздух в этой части Москвы стал чище, отметил мэр города.

В начале 2023 года откроется юго-восточный участок БКЛ метро, а это значит, что жители смогут выстраивать более удобные маршруты. Автомобилистам облегчит жизнь Юго-Восточная хорда и Бесединская развязка.

Работа идет и в парках. В порядок привели Парк 850-летия Москвы и Люблинский сквер. Их приводят в порядок, строят дорожки для прогулок, устанавливают скамейки и современные фонари. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.