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19 мая, 16:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин принял участие в заседании комиссии по вопросам развития МСП

Сергей Собянин принял участие в заседании комиссии по вопросам развития МСП

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Объем налоговых поступлений от малых и средних предприятий в Москве вырос на 22% за 2024 год. Эти показатели опережают темпы роста большого бизнеса. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании правительственной комиссии во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

На встрече, которая прошла на площадке инновационного кластера "Ломоносов", обсуждали развитие малого и среднего бизнеса. Как отметил мэр Москвы, предпринимательство – один из ключевых секторов экономики города. В столице функционируют более 927 тысяч малых и средних предприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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