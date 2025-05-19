Сергей Собянин принял участие в заседании комиссии по вопросам развития МСП

Объем налоговых поступлений от малых и средних предприятий в Москве вырос на 22% за 2024 год. Эти показатели опережают темпы роста большого бизнеса. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании правительственной комиссии во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

На встрече, которая прошла на площадке инновационного кластера "Ломоносов", обсуждали развитие малого и среднего бизнеса. Как отметил мэр Москвы, предпринимательство – один из ключевых секторов экономики города. В столице функционируют более 927 тысяч малых и средних предприятий.

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