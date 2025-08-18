Собянин: новая школа в Покровском-Стрешневе откроется 1 сентября

Новая школа откроется в Покровском-Стрешневе 1 сентября. Здание осмотрели Сергей Собянин и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Школу построили на территории бывшего Тушинского аэродрома. Четырехэтажное здание площадью более 12 тысяч квадратных метров рассчитано на 825 учеников. Помимо учебных классов, там есть креативное пространство по типу университетского кампуса с лабораторно-исследовательскими комплексами и ИТ-полигон.

