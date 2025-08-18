Сергей Собянин рассказал о стажировках для детей из семей участников СВО

Проект "Стажировки", запущенный 7 лет назад для детей от 14 до 18 лет из многодетных и неполных семей, позволяет ребятам получить свой первый профессиональный опыт. Об этом заявил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что к 2023 году к проекту присоединились дети участников СВО. В этом году "Стажировки" собрали около 800 участников, на 60% больше, чем годом ранее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

