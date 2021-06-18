Москва заново проходит историю с COVID-19 – Собянин

Москва начинает заново проходить историю с коронавирусом, заявил Сергей Собянин. Причем, по его словам, на этот раз последствия более тяжелые.

"Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций. Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с COVID-19 и еле-еле успеваем", – сказал мэр.

Он добавил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом москвичей выявлен "индийский" штамм вируса. Мэр отметил, что этот штамм оказался более агрессивным и быстрее распространяется.

По словам Собянина, для того, чтобы противостоять вирусу, количество антител в организме человека должны быть в два раза выше, чем к "уханьскому" вирусу.