Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

Новую эстакаду построят на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом. Об этом рассказал Сергей Собянин. Транспортный объект расположится над перекрестком с круговым движением. Он позволит минимизировать количество пересечений транспортных потоков.

Кроме того, на востоке столицы возведут еще несколько участков дорог и обустроят инфраструктуру для пешеходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.