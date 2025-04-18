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18 апреля, 22:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

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Новую эстакаду построят на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом. Об этом рассказал Сергей Собянин. Транспортный объект расположится над перекрестком с круговым движением. Он позволит минимизировать количество пересечений транспортных потоков.

Кроме того, на востоке столицы возведут еще несколько участков дорог и обустроят инфраструктуру для пешеходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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