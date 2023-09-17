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17 сентября, 11:45

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Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище – Собянин

Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище – Собянин

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Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что произведения на стихи выдающегося поэта-песенника проникнуты необыкновенным лиризмом и романтикой. Они любимы многими поколениями и всегда придавали сил, помогали в печали и в радости. Сергей Собянин выразил сочувствие супруге Добронравова Александре Пахмутовой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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