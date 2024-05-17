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17 мая, 23:15

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Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии района Зябликово

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В районе Зябликово в 2024 году планируют достроить спорткомплекс "Акварис". В здании оборудуют два бассейна, зал для групповых занятий, а также создадут безбарьерную среду. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

Он напомнил, что в данном районе также открыли три маршрута наземного городского транспорта, создали новые общественные пространства, а также реконструировали международный автовокзал Красногвардейский. Подробнее о развитии района – в эфире телеканала Москва 24.

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