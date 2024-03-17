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17 марта, 16:45

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Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

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Стихи Федора Тютчева и художественные панно появятся на двух станциях Троицкой линии метро. На станциях "Тютчевская" и "Университет Дружбы Народов" идут финальные работы. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Известно, что станция "Тютчевская" практически готова – с ее открытием новые маршруты станут доступны для 154 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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