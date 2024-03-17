Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Стихи Федора Тютчева и художественные панно появятся на двух станциях Троицкой линии метро. На станциях "Тютчевская" и "Университет Дружбы Народов" идут финальные работы. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Известно, что станция "Тютчевская" практически готова – с ее открытием новые маршруты станут доступны для 154 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.