Новости часа: 10 объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На День всех влюбленных москвичи чаще всего заказывали букеты из роз и тюльпанов, заявили представители онлайн-сервисов по продаже цветов.

Новый конкурс в Москве для будущих руководителей театров собрал 400 заявок, сообщили в департаменте культуры.