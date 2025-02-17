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Новости

Новости

17 февраля, 19:30

Новости

Новости часа: 10 объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Новости часа: 10 объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Новости часа: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Новости часа: 10 объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Собянин: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: завершен еще один этап комплексной реставрации усадьбы Валуево

Новости часа: более 150 студенческих отрядов работают в Москве

Собянин: в Москве создается кластер вертикального транспорта и лифтостроения

Собянин: в студотрядах Москвы состоят более трех тысяч студентов и школьников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На День всех влюбленных москвичи чаще всего заказывали букеты из роз и тюльпанов, заявили представители онлайн-сервисов по продаже цветов.

Новый конкурс в Москве для будущих руководителей театров собрал 400 заявок, сообщили в департаменте культуры.

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