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17 января, 23:00

Новости

Новости часа: 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК – Собянин

Новости часа: 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК – Собянин

Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в ТиНАО

Собянин сообщил, что пассажиры совершили уже 1 млрд поездок по МЦК с 2016 года

Новости часа: 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК – Собянин

Сергей Собянин: Сокольническую линию в этом году продлим до станции "Потапово"

Собянин: мост между Балчугом и Крымской набережной откроем в этом году

Собянин: 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК

Собянин: 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК

Новости часа: Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий МЭШ

Новости часа: Собянин сообщил, что в ТиНАО построят школы для более чем 9 тыс детей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Миллиард поездок по МЦК совершили пассажиры с момента его открытия. Об этом заявил Сергей Собянин.

Из-за ожидаемой непогоды в ЦОДД попросили москвичей пересесть на метро, а водителям фур порекомендовали не перегружать машины.

В Москве заработал навигатор по земельным услугам и сервисам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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