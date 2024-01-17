Новости часа: 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Миллиард поездок по МЦК совершили пассажиры с момента его открытия. Об этом заявил Сергей Собянин.

Из-за ожидаемой непогоды в ЦОДД попросили москвичей пересесть на метро, а водителям фур порекомендовали не перегружать машины.

В Москве заработал навигатор по земельным услугам и сервисам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.