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16 мая, 18:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы рассказал, как город поддерживает социально ориентированные НКО

Мэр Москвы рассказал, как город поддерживает социально ориентированные НКО

Собянин: в каждом округе Москвы работают пространства для НКО

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В каждом округе Москвы работают пространства для некоммерческих организаций. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он поздравил Московский дом общественных организаций с 25-летием и отметил, что за это время в городе создали полноценную экосистему поддержки НКО.

По словам Собянина, в столице действует сеть коворкингов с бесплатным интернетом, залами для мероприятий, мастер-классов и видеостудиями. Как рассказала председатель комитета общественных связей Екатерина Драгунова, московский опыт уже перенимают другие регионы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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