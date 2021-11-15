Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Хрустального переулка

Хрустальный переулок в центре Москвы обновится до конца года. Об этом на своем сайте рассказал Сергей Собянин.

Это небольшая улочка между Гостиным двором и Средними торговыми рядами. Она связывает Ильинку и Варварку. Благоустройство проводят максимально бережно. Совсем скоро переулок откроют и там будут находиться музеи Московского Кремля.

Еще будут широкие гранитные тротуары для пешеходов, а на дороге восстановят одностороннее движение машин в сторону Варварки.

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