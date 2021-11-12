Около тысячи ковидных коек освободилось за последние 5 дней в Москве – Собянин

14:17
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве за последние пять дней освободилось около тысячи коек в госпиталях для больных коронавирусом. Об этом Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия 1".
"Это говорит об устойчивом тренде снижения заболеваемости", – отметил мэр.
Собянин подчеркнул, что объявленные президентом нерабочие дни в РФ сыграли серьезную роль в улучшении эпидобстановки. По словам градоначальника, заболеваемость в столице действительно снижается даже после выхода граждан с нерабочей недели.
"Когда мы в прошлый раз говорили, мы говорили о том, что мы видим снижение заболеваемости, но это происходило на фоне нерабочих дней. Поэтому мы говорили, что надо подождать, как будет ситуация развиваться после того, как люди приедут из отпусков, вернутся на работу, учащиеся выйдут в школы и так далее. Мы видим уже на этой неделе, что реально снижается заболеваемость", – отметил мэр.
Снижается и количество вновь выявленных инфицированных, а также становится меньше госпитализаций, уточнил Собянин.
В Москве за последние сутки выявили 5 183 новых случая коронавирусной инфекции. Выздоровели за это время еще 6 952 человека. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось в столице до 1 668 369.
Собянин заявил, что нерабочие дни в Москве сыграли свою роль
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: