Около тысячи ковидных коек освободилось за последние 5 дней в Москве – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве за последние пять дней освободилось около тысячи коек в госпиталях для больных коронавирусом. Об этом Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия 1".

"Это говорит об устойчивом тренде снижения заболеваемости", – отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что объявленные президентом нерабочие дни в РФ сыграли серьезную роль в улучшении эпидобстановки. По словам градоначальника, заболеваемость в столице действительно снижается даже после выхода граждан с нерабочей недели.

"Когда мы в прошлый раз говорили, мы говорили о том, что мы видим снижение заболеваемости, но это происходило на фоне нерабочих дней. Поэтому мы говорили, что надо подождать, как будет ситуация развиваться после того, как люди приедут из отпусков, вернутся на работу, учащиеся выйдут в школы и так далее. Мы видим уже на этой неделе, что реально снижается заболеваемость", – отметил мэр.

Снижается и количество вновь выявленных инфицированных, а также становится меньше госпитализаций, уточнил Собянин.

В Москве за последние сутки выявили 5 183 новых случая коронавирусной инфекции. Выздоровели за это время еще 6 952 человека. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось в столице до 1 668 369.

