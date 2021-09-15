Собянин рассказал о развитии столичной системы онкологической помощи

Сергей Собянин осмотрел после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), расположенный в корпусе 28 городской клинической больницы имени Боткина.

Собянин уточнил, что работа над ним велась давно и на данный момент крупные работы закончены.

"Вышли на единую структуру онкологической помощи в составе многопрофильных центров, лабораторий первоклассных, амбулаторных центров. Очень важно, чтобы человек чувствовал постоянно заботу и контроль за тем, что происходит. Очень важно, чтобы лекарственные средства, терапия, которую мы проводим, химиотерапия доводилась до пациента и в нужном объеме, и в нужном качестве", – сказал мэр.

Капитальный ремонт 28 корпуса в Боткинской больнице начали в июне 2020 года и завершили в сентябре текущего года. Пятиэтажное здание было практически полностью перестроено под создание современного центра амбулаторной онкологической помощи. Мощности центра позволяют принимать в два раза больше пациентов и проводить до 160 тысяч консультаций в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.