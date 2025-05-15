15 мая, 15:15Мэр Москвы
Мэр Москвы рассказал о строительстве путепровода на северо-востоке столицы
Новый путепровод через железнодорожные пути в районе Бибирево на северо-востоке Москвы планируют достроить уже в 2025 году. Он свяжет между собой Костромскую улицу и Юрловский проезд. С ходом строительства ознакомился Сергей Собянин.
Движение по путепроводу будет осуществляться по четырем полосам. Его длина составляет 135 метров. Объект уже готов почти на 40%.
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