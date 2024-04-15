Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства новых образовательных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 200 новых объектов образования построят в Москве до 2026 года включительно. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице из-за сильного ветра зафиксированы случаи падения деревьев, сообщили в комплексе горхозяйства.

Ремонт подъездов жилых домов начался в Москве. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.