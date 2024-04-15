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Новости

Новости

15 апреля, 15:30

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства новых образовательных объектов

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства новых образовательных объектов

Новости часа: Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Собянин открыл новую школу на севере Москвы

Новости часа: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Новости часа: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Собянин: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом "Сделано в Москве"

Собянин: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Собянин: современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО

Сергей Собянин рассказал о появлении 19 новых поездов "Иволга 3.0" в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 200 новых объектов образования построят в Москве до 2026 года включительно. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице из-за сильного ветра зафиксированы случаи падения деревьев, сообщили в комплексе горхозяйства.

Ремонт подъездов жилых домов начался в Москве. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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