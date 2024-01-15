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Новости

Новости

15 января, 17:00

Новости

Новости часа: путепровод через МЦД-1 около Бескудникова будет достроен этим летом

Новости часа: путепровод через МЦД-1 около Бескудникова будет достроен этим летом

Новый путепровод возле Бескудникова избавит водителей от крюка в 9 км – Собянин

Собянин: путепровод через МЦД-1 около Бескудникова будет достроен этим летом

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве комплекса больницы святого Владимира

Новости часа: Собянин пригласил участвовать в конкурсе на гранты в сфере культуры

Мэр Москвы: открыли прием заявок на гранты в сфере культуры и искусства

В 2023 году в Московском зоопарке родилось 1,5 тыс животных – Собянин

Собянин: новый корпус детской больницы святого Владимира откроем в 2025 году

Собянин: в этом году более 50 тыс москвичей начнут переселение по программе реновации

Движение по дублеру Боровского шоссе запустят в 2024 году – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Путепровод через МЦД-1 может связать Северный и Северо-Восточный округа Москвы уже летом 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 50 спортивных направлений открыли для участников "Московского долголетия". Информация об этом появилась на mos.ru.

Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в столичном регионе с вечера вторника, 16 января. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

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