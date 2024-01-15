Новости часа: путепровод через МЦД-1 около Бескудникова будет достроен этим летом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Путепровод через МЦД-1 может связать Северный и Северо-Восточный округа Москвы уже летом 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 50 спортивных направлений открыли для участников "Московского долголетия". Информация об этом появилась на mos.ru.

Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в столичном регионе с вечера вторника, 16 января. Об этом сообщили в Гидрометцентре.