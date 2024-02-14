Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

В 2024 году в Москве приведут в порядок территории, прилегающие к 34 транспортным объектам. Среди них – восемь станций метро, девять станций МЦД и четыре транспортных узла. Об этом сообщил Сергей Собянин.

За последний год в Москве появилось почти 60 новых благоустроенных площадок. На территориях вокруг станций метро, МЦК и МЦД прокладывают дорожки, разбивают газоны, местами обустраивают детские площадки и специальные зоны для прогулок с собаками.

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